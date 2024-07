Cremona giovane cade nel pozzo di un cortile | recuperato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Momenti di paura, sabato sera verso le 23, in pieno centro a: un 20enne è caduto in uninterno in unprivato, fondo una decina di metri dove non vi era acqua, in via Felice Geromini. Sembra che alsia sfuggito il cellulare che è caduto nele lui, nel tentativo di recuperarlo, c’è finito dentro senza più riuscire poi a risalire. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e medici del 118, insieme aidel. Con l'uso di tecniche SAF (speleo alpino fluviali) un operatore si è calato fino al raggiungimento della persona e imbragandolo lo ha riportato in superficie in sicurezza. Ilha riportato solo lievi escoriazioni valutate dal personale sanitario giunto in supporto.