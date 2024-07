Copa America 2024 | Brasile eliminato ai rigori dall’Uruguay vola la Colombia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) I calci di rigore stanno diventando ormai una costante dellae, proprio come accaduto in Argentina-Ecuador e Venezuela-Canada, neppure trae Uruguay sono stati sufficienti 90 minuti per decretare la semifinalista di questo lato di tabellone. Le due cose principali da segnalare nei tempi regolamentari, in cui lo 0-0 ci può stare vista l’attitudine delle due squadre – che hanno pensato principalmente a non prendere gol -, sono l’infortunio di Araujo, che al 33? ha lasciato il terreno di gioco, e l’espulsione di Nandez, che ha ricevuto un rosso diretto al 74? per un’entrataccia dopo controllo Var. Si è dunque giunti ai calci di rigore, dove l’Uruguay ha iniziato con il gol di Valverde, mentre ilcon l’errore di Militao.