Calciomercato Roma è fatta per Le Fee | cifre e dettagli 

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo giorni di fitti contatti e trattative fra le parti,e Rennes sono arrivati a un punto di incontro nella trattativa che porta Enzo Le Fee in giallorosso. Il centrocampista classe 2000 si trasferirà nella Capitale per una cifra di 23 milioni di euro, come riportato da “Sky Sport”. Un investimento importante quello della società capitolina che si era vista rifiutare l’ultima proposta da 20 milioni. Le Fee, cresciuto nelle giovanili del Lorient, è stato acquistato nella passata stagione dal Rennes per 20 milioni. È un centrocampista duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli della mediana, in stagione ha disputato 25 partite in Ligue 1 servendo 1 assist. L'articolo, èper Le Fee:CalcioWeb.