Aggressione nella notte un uomo finisce all’ospedale in gravi condizioni

(Di domenica 7 luglio 2024) San Giovanni Valdarno (Arezzo), 7 luglio 2024 – Undi 60 anni è stato aggredito a San Giovanni Valdarno quando erano circa le 23 di ieri sera, sabato 6 luglio. I contorni sono ancora da definire, ma sulla vicenda indagano i carabinieri. Il sessantenne è stato ferito gravemente ed ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intevenuti un’auto infermierizzata, l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni e le forze dell’ordine. L’è stato trasportato da Pegaso in codice 2Le Scotte di Siena, dove adesso si trova ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita .