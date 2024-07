Una vita per il cinema Addio a Romeo Conte Era l’ideatore e l’anima del Prato film festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024). La città e tutto il mondo del, piangono un grande professionista che per anni ha regalato una serie di eventi,e rassegne, impossibili da dimenticare. A, nel Salento, sua terra d’origine, a San Marino e in tante altre location. Il funerale sarà lunedì alle 11 nella chiesa della Madonna dell’Ulivo. A soli 68 anni se n’è andato un uomo che ha vissuto intensamente il suo rapporto con il. Prima da grande appassionato cinefilo, poi da regista, infine come organizzatore di eventi. I suoi inizi furono legati al mondo della moda: è stato regista di sfilate per le più grandi griffe internazionali. Da subitomise in luce la sua grande capacità di creare atmosfere suggestive lungo le passerelle di tutto il mondo, componendo delle magiche alchimie tra lo spazio, le luci, i colori, la musica e i suoni.