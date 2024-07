Tappa 9 Tour de France 2024 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Colombey, 6 luglio– Si chiude la prima settimana didecon un omaggio alle Strade Bianche. A Troyes quattordici settori di sterrato per unache rappresenta qualcosa di simile a una classica primaverile. Non è una Roubaix ed è forse più facile delle Strade Bianche, ma i pretendenti alla maglia gialla dovranno stare attenti e tenersi lontano dai guai. Perdere minuti, se si mette male, è un attimo, mentre i campionissimi delle corse di un giorno si faranno trovare pronti per generare spettacolo.Ildechiude la sua prima settimana con unain stile Strade Bianche. Quattordici settori di sterrato nella nona frazione con partenza e arrivo a Troyes, di cui sei negli ultimi 32 chilometri. Saràda polvere, se non pioverà, e i big dovranno rimanere attenti e concentrati per evitare guai.