Stabilimenti balneari abusivi a San Felice | l’intervento che libera 1200 metri quadri di spiaggia

(Di sabato 6 luglio 2024) Questa mattina, un’operazione congiunta tra l’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto e la Polizia Locale di SanCirceo ha portato alla restituzione dimq dialla pubblica fruizione.è iniziato nelle prime ore del mattino, con i militari e gli agenti che hanno pattugliato tutto il litorale di via Terracina. Dettagli dell’Operazione Durante l’operazione, sono stati verificati numerosi pre-posizionamenti di attrezzature dain assenza di autorizzazione per l’occupazione dell’area demaniale. Le autorità hanno quindi elevato sanzioni per un totale di oltre 4000 euro e sequestrato le attrezzature non autorizzate. Obiettivi delL’obiettivo dell’operazione è stato quello di garantire il rispetto delle normative vigenti sull’occupazione delle aree demaniali e di restituire alla collettività spazi che erano stati impropriamente occupati.