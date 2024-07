Prima Categoria Sampaolese il nuovo allenatore è Gionata Moretti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 6 luglio 2024) Jesino, classe 1980, ha portato alla salvezza MonSerra e Serrana: “Ha il profilo più idoneo per centrare gli obiettivi della società” SAN PAOLO di JESI, 6 luglio 2024 –è ildella. Il classe 1980, ex Serrana e MonSerra, guiderà la squadra nel prossimo campionato di. “Jesino – fanno sapere dalla società –è stato considerato il tecnico con il profilo più idoneo per gli obiettivi della società, che punta a disputare un campionato di buon livello. Il tecnico nelle ultime stagioni è riuscito nel compito di portare alla salvezza sia la Serrana 1933 che il MonSerra”. I primi acquisti dell’era, dunque, sono il portiere Filippo Buriani (leggi qui) e il difensore Filippo Marchegiani, come anticipato nel live mercato di Vallesina.