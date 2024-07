Politica e massoneria le cimici del Ros nella loggia in Calabria | L’orologio di Gelli i voti al candidato di centrosinistra e quelli alla Lega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) “Una mattina mi sono innervosito, sono andato la? e mi esce uno che aveva un cappuccio nero sulla testa”. C’è un aspetto dell’inchiesta “Ducale” rimasto sullo sfondo dell’indagine della Dda di Reggiosugli intrecci tra ‘ndrangheta eche l’11 giugno scorso ha portato a diversi arresti. Un aspetto che porta dritto dentro unamassonica del Grande oriente italiano e che non ètocosca Araniti e a Daniel Barillà, il genero del presunto boss Domenico Araniti, considerato trait d’union con le istituzioni. Per il grande elettore di destra e sinistra il gup aveva ordinato i domiciliari, poi revocati dal Riesame che per lui ha disposto, invece, l’obbligo di firma. L’accusa di avere rapporti con la ‘ndrangheta ha gettato nel panico i palazzi dellareggina che coccolava Barillà e il suo pacchetto di