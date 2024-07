Paolo Berlusconi | Malpensa? Silvio nella storia nessuno riuscirà mai a sminuirlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Sulla decisione di intitolare l' aeroporto dia mio fratellopiù che lieto sono felice di questo riconoscimento che la Regione Lombardia e Matteo Salvini in particolare hanno voluto riconoscere a". Lo dice all'AdnKronos. "Sulle eventuali polemiche che tale decisione può suscitare in certi ambienti, impariamo da Dante: 'non ragioniam di lor ma guarda e passa'", aggiunge. "mai a", conclude il fratello del Cavaliere.