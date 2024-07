Milan ecco il tecnico Lo sbarco di Fonseca Aspettando Morata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Inizia oggi l’era Pauloal. Ilportoghese ex Lille, Roma e Shakhtar Donetsk sbarcherà infatti questa mattina a Malpensa. Lunedì 8 luglio la presentazione alle ore 11 a Casa, mentre nel pomeriggio, alle 17, il primo allenamento della nuova stagione, sotto gli occhi dei tifosi, insieme alla squadra Under 23,Futuro, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, girone B. Nel frattempo, continua la caccia all’attaccante e non solo. Oltre all’affare Zirkzee, al momento bloccato sulle note commissioni richieste dall’agente Kia Joorabchian (15 milioni), mentre i rossoneri avevano già trovato l’accordo con il giocatore per un quinquennale da circa 4 milioni a stagione (ma attenzione al Manchester United), è caccia anche ad Alvaro