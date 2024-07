Maria Braccini l’ex di Sinner rompe il silenzio sui social | Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024)fidanzata del tennista Jannik, ha interrotto il lungoche durava da tre mesi sui suoi profili. Con un post su Instagram ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto in questo periodo. «Ho fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero imnte per me che segna l’inizio di un nuovo e lungo cammino», spiega. «Suinon ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata o di cosa facessi. Negli ultimi anni ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei spiù grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi,samente per non avere strade facilitate», sottolinea la ragazza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) «Grazie a ognuno di voi per tutto l’affetto che mi avetedimostrato, soprattutto in quest’ ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata.