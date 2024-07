LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | le bandiere gialle penalizzano Bagnaia pole di Martin Alle 15 00 la Sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 11.36 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento15.00 per laRace. 11.35 Il gesto di stizza didopo l’ennesima bandiera gialla trovata: It was all in the hands of @Peccountil @alexmarquez73 crashed #GermanGP pic.twitter.com/icMKIrFpLz —(@) July 6,11.35 Ricordiamo che Marc Marquez, eliminato in Q1, partirà 13°. 11.33 Perl’obiettivo di questo fine settimana deve essere quello di perdere 8 punti da, ovvero arrivare 2° sia nellasia nella garaspdello spagnolo. Se poi dovesse riuscire a giocarsela nel corpo a corpo, allora lo scenario potrebbe cambiare. 11.32 E’ un peccato perchénon è riuscito a mettere insieme un giro davvero buono a causa delleche ha trovato prima per la caduta di Vinales e poi per quella di Alex Marquez.