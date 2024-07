Landini | Tre milioni di persone costrette a lavorare in nero Istituzioni e governo smettano di fare gli struzzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) “Sono 3leinin tutti i settori del nostro Paese. È ora di dire basta, è ora che i governi e lediglie si agisca per applicare le leggi che ci sono e cancellare quelle balorde che hanno favorito questo sistema”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, a margine della manifestazione organizzata dal sindacato contro il caporalato a Latina. “Alcuni discorsi in questi giorni che hanno tentato di dire che la vicenda di Satnam Singh è un caso isolato, che si trattava di un cattivo imprenditore perché tutto il resto funziona e che il sistema è per bene, che questa è una pura bugia. Non è così. Noi denunciamo un sistema diimprese che sfrutta e uccide lee non riguarda né solo l’agricoltura né solo la Latina ma tutti il paese e tutti i settori” L'articolo: “Trediin