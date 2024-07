La Medicina legale di Lucca tra i 10 centri nazionali di riferimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Con il decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2024 ladiè stata riconosciuta come Centro nazionale di, ai sensi della legge 10 del 10 febbraio 2020, che ha introdotto anche in Italia una specifica normativa in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Solo 10 strutture in tutta Italia hanno ottenuto questa qualifica a seguito della selezione effettuata dal Ministero nel 2023. L’Asl ricorda che con la legge 10 del 2020 e con l’istituzione deiautorizzati come quello dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, oggi è possibile anche in Italia donare il proprio corpo dopo la morte, per rendere possibili nuovi studi di malattie e terapie e una migliore formazione pratica dei professionisti sanitari.