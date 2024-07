In tre rubarono al Crazy Pizza Condannati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Per aver rubato nella pizzeria di Flavio Briatore, il "" di zona Moscova, tre persone sono state condannate a pene di un anno e un anno e otto mesi. Lo ha deciso il giudice Massimo Baraldo, assolvendo un quarto membro della banda, che era imputato per un tentato furto da Sturbacks in via Durini e per un colpo messo a segno nel negozio Bryan&Berry poco distante. Il quarto uomo è stato assolto con formula piena "per non aver commesso il fatto". I quattro erano stati arrestati lo scorso gennaio dagli agenti della Squadra Mobile milanese per i tre gli episodi, commessi tra lu glio e agosto del 2023. Nella pizzeria di Briatore, in particolare, I ladri avrebbero portato via diversi dispositivi tecnologici - due iPad, sei cellulari, un pc, un notebook -, 6.