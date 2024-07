Il trend nelle Marche Caccia alle spiagge libere | Così non si spende nulla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Da Gabicce Mare a San Bendetto del Tronto ci sono 870 concessionari di spiaggia spalmati su 200 chilometri di costa. Ad una media di 120 ombrelloni a concessionario ci sono 105mila ombrelloni e 210mila lettini. Stando a Federconsumatori regionale il rincaro medio rispetto allo scorso anno è intorno al 5 per cento. Il prezzo per un ombrellone e due lettini (che varia ovviamente da zona a zona) per una giornata al mare dai 17 ai 25 euro "e la diversità delle tariffe varia perché più si è vicini alla battigia e più il prezzo sale, e qualche ulteriore ritocco occorrerà metterlo in previsione per agosto – dice Mauro Mandolini rappresentante regionale per la Confartigianato dei concessio0nari di spiaggia –. Comunque va detto che la media è intorno al 5 per cento.