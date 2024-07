Il Collegio 9 non si farà | arriva la conferma dai professori del reality

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 6 luglio 2024) Il9 non si. Dopo i bassi ascolti registrati dal programma in onda sulle reti Rai, è giunta lada parte di alcunimolto amati da ragazzi e piccolo schermo. Ecco le loro parole. Il9 non si: programma cancellato dal palinsesto Rai Brutte notizie per i fan de Il. La nona stagione del programma non andrà in onda. Arlo, su Instagram, sono stati il professore Andrea Maggi, insegnante di italiano e la professoressa Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze. Proprio quando si iniziava a vociferare di una assenza nel palinsesto Rai, le parole dei due prof hanno tolto ogni speranza. Il prof di Italiano, presente ne Ilfin dalla prima stagione, ha scritto: “Per me questo è un inizio di luglio un po’ strano, perché per la prima volta dopo nove anni sarà un luglio senza“.