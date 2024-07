Il centro cottura prende forma Sfornerà 5 mila pasti al giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Il nuovodiper la produzione e distribuzione deiche arriveranno nelle mense scolastiche standoalle Pianazze. Ieri il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha effettuato un sopralluogo proprio per l’avvio dei lavori accompagnato da Davide Mazzola titolare della Hesperio Scarl, Fabrizio Gazzo della Cora’s srl e il dirigente comunale Massimiliano Curletto. "L’avvio dei lavori per il nuovo– ha commentato il primo cittadino – rappresenta una notizia estremamente positiva per la nostra città. Questosarà in grado di garantire oltre 5000alper tutti gli alunni delle scuole spezzine, assicurando un miglioramento significativo nella qualità del servizio mensa. Inoltre, il nuovoporterà diversi benefici, tra cui la garanzia deia costo fisso per tutta la durata della concessione, che dopo 17 anni vedrà la struttura diventare di proprietà del Comune della Spezia, oltre alla produzione deivicino alle scuole che ridurrà costi e tempi di trasporto.