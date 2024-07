I film in uscita a luglio 2024 su Netflix

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Non solo serie tv ma ancheinediti in arrivo sunel mese di. Tra nuove produzioni e attesissimi sequel, il catalogo non deluderà gli abbonati. A seguire potete leggere la guida con le pellicole più interessanti in arrivo nelle prossime settimane. Dall’horror di “Bodies Bodies Bodies” all’alta tensione di “Svaniti nella notte” Brividi con “Bodies Bodies Bodies”, disponibile dal 2. Al centro della trama di questohorror ci sono alcuni amici di lunga data, ricchi ventenni svogliati, pronti a darsi appuntamento nella meravigliosa villa con piscina di uno di loro, David (Pete Davidson). La sua ragazza Emma e l’amica Jordan, insieme ad Alice e al suo nuovo compagno, il quarantenne Greg, sono raggiunti da Sophie, accompagnata dalla sua ragazza, Bee, che nessuno di loro ha ancora conosciuto.