Freeman la Fortitudo accelera Anche Panni vicino alla conferma

(Di sabato 6 luglio 2024) La speranza die la ricerca di lunghi italiani, merce rara per non dire rarissima in questo momento del mercato estivo. Lacontinua a lavorare per chiudere, nel minor tempo possibile, la rosa da mettere a disposizione del neocoach Devis Cagnardi. Cagnardi, che oggi si sposerà, e che poi si prenderà qualche giorno di riposo, ha avuto la possibilità in questi giorni di parlare approfonditamente della situazione roster con il gm Nicolò Basciano e con il vicepresidente Teo Alibegovic decidendo insieme le strategie. Basciano, fulcro del lavoro della Effe per rafforzare l’organico in vista della prossima stagione, ha sulla propria scrivania una ventina di proposte arrivategli da agenti per giocatori disponibili. La situazione degli esterni appare fluida, Alessandroè vicinissimo, Gherardo Sabatini rimane conteso con l’Urania Milano, in stallo invece la trattativa per Michele Mian che non convince a pieno, ma in ogni caso la situazione degli esterni appare giorno dopo giorno sempre più delineata.