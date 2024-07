Francia Le Pen spaventa i mercati? Una riflessione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug – Alle ultime elezioni europee il partito della Le Pen ha più che raddoppiato il partito di Macron e questo sta generando un incubo europeo e mondiale, perché?, la Le Pen è davvero la copia della Meloni? Non abbiamo certezze, ma non è detto che Le Pen insia nella stessa situazione della Meloni in Italia, perché quest’ultima si è dimostrata subito morbida sull’argomento migranti e si è subito schierata contro Putin. E questo la pone tra gli amici. Mentre la Le Pen è categorica sul blocco dei migranti e sulla fine della guerra in Ucraina, facendola interpretare più facilmente come un nemico. Qualcuno potrebbe obiettare: “Ma anche la Meloni un tempo parlava di blocco navale e oggi se n’è scordata”. Come dire che la Le Pen farebbe altrettanto, ma tutti sanno che non sarà così.