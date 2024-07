Fai attenzione alle bollette ricevute se scopri questo puoi chiedere immediatamente rimborsi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 6 luglio 2024)troppo salate? Faiparticolare per poter riun rimborso dell’intera cifra. La crisi sanitaria, il lockdown, il conflitto in Ucraina e i nuovi DPCM, hanno sferzato un duro colpo all’economia italiana, mettendo in crisi molti consumatori. Per tante famiglie italiane risulta difficile arrivare a fine mese e coprire tutte le spese previste, tra cui le ingenti somme richieste dai servizi di luce e gas.salate: come riil rimborso conparticolare – Cityrumors.itNegli ultimi mesi sono aumentate esponenzialmente le segnalazioni dei consumatori sul “caro”. Il caso più eclatante sta interessando di recente ledel gas che, a causa di alcuni cambiamenti contrattuali improvvisi e l’aumento dei costi della materia prima, sono cresciute nel prezzo anche di dieci volte, arrivando fino a 2 o 3 mila euro.