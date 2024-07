Coppia morta nel Po ultime notizie | la Procura di Rimini apre un fascicolo per omicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Ladiha aperto unpera carico di ignoti sul caso degli ex coniugi Stefano Del Re di 53 anni e Lorena Vezzosi di 51 di Santarcangelo di Romagna trovati morti nella loro auto inabissata nel Po a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Le indagini dei carabinieri cercano di ricostruire i drammatici momenti prima che il mezzo volasse nel fiume, alle 3 del mattino di ieri. Un incidente? O si tratta dell’ennesimo femminicidio? Al vaglio il filmato delle telecamere di sorveglianza di un circolo nautico che si trova nella zona ed è attesa lunedì l’autopsia sui corpi, sui quali – da un primo esame – non ci sarebbero segni di violenza. Nessuna ferita da arma da fuoco o da taglio, dunque, sul corpo di Lorena ma sarà l’esame autoptico disposto al pubblico ministero a stabilire se ci sarebbe stato un femminicidio seguito poi da un suicidio o se Del Re e Vezzosi sarebbero morti per annegamento.