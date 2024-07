Conto alla rovescia Al lavoro sul tracciato | | Una pista sicura per cavalli e cavalieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) L’attesa sta per finire. Manca solo una settimanaQuintana di luglio, in programma sabato prossimo, e isono pronti a tornare inper le ultime due sessioni di prove al campo dei giochi. Test in programma lunedì (a porte aperte) e martedì (a porte chiuse). Nelle ultime ore, il rettore Pierluigi Torquati e i sestieri hanno stilato il programma. Lunedì si comincerà alle 20 con il sestiere della Piazzarola che proverà da solo: a seguire, gli altri cinque sestieri si alterneranno in tornate. Comincerà Porta Romana, poi sarà la volta di Porta Tufilla, Sant’Emidio, Porta Solestà e Porta Maggiore. Martedì, invece, proveranno in autonomia Porta Tufilla e Piazzarola, dalle 19.30, mentre successivamente Porta Maggiore, Porta Solestà, Sant’Emidio e Porta Romana si alterneranno a tornate.