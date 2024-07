Che buffo questo nostro Primo Mondo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Verso corso Sempione il tram procede ansante nel traffico. Osservo, nel palazzo di fronte, le vetrate di un fitness club. Davanti a me una fila di cyclette è completamente occupata da uomini in canottiera che pedalano furiosamente – immobili. Sudano, le canottiere bagnate. Ha qualcosa del contrappasso dantesco questa immagine di Milano in pausa pranzo. Pedalano, pedalano, lo sguardo perso nel vuoto, gli auricolari nelle orecchie, ma perché? mi domando. Verso dove? Fitness, fitness. Il Sollen della forma fisica. Nelle metropoli è un dovere. A un’ora da qui, in Monferrato, c’è bisogno di braccia per le vigne, ma non se ne trovano. C’è qualcosa di illogico in; oppure sono io che non capisco, sono un modello fuori produzione.