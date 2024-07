Cento candeline per nonna Wilma di Apecchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) I 100 anni di". Auguri istituzionali doppi dae Città di Castello per il compleanno diMaestrini, che il 4 luglio ha raggiunto il traguardo del secolo di vita essendo nata nel 1924). Apecchese ma con forti legami con Città di Castello dove da alcuni anni vive con la figlia Ivana Maria Ioni, il genero Dario Dolciami ed il nipote Alessandro con la moglie Daniela Citti. "è considerata fra i simboli e punti di riferimento della comunità locale per quello che ha rappresentato con il suo esempio straordinario di donna forte e coraggiosa. Rimasta vedova a 44 anni, ha iniziato a lavorare come cuoca a Rimini e nei ristoranti locali mentre il resto dell’anno lo ha trascorso ada a realizzare coperte e materassi: una vera e propria maestra del cucito.