Caso Chiesa addio Juve imminente | la verità sulla Roma che succede?

(Di sabato 6 luglio 2024) Una tratti inaspettato ma che dovrebbe essere davvero: Federicolascerà lantus, spunta la. Quello di Federicoè un destino che sembra sempre più lontano dallantus. Cristiano Giuntoli lo avrebbe già comunicato a chiare lettere: l’attaccante non rientra più nei piani del club. Ecco perché la società si sarebbe anche attività per lasciarlo andare e trovare una sistemazione adeguata. Non è cosi semplice, però, trovare una soluzione idonea per un calciatore di questa importanza, anche se le pretendenti non mancano.è stato accostato al Napoli e molti all’interno dell’ambiente partenopeo vedrebbero di buon occhio il suo arrivo. C’è, però, chi pone dubbi su quello che sarebbe il suo ruolo effettivo e la sua posizione all’interno della rosa a disposizione di Antonio Conte.