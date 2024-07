Campionati italiani ciclismo | Bianchi vince tra le donne Allieve Momesso prima tra le Esordienti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Lucca,6 luglio 2024 – Lagiornata deiGiovanilie uomini si è conclusa a Lucca con la prova riservata alle(15-16 anni) con oltre 150 concorrenti. La maglia tricolore è finita sulle spalle della brava lombarda Elisache corre nel sodalizio della Flandres Love Sportland. E come era successo nelle due gare del mattino riservate alleè stata la salita di San Martino a Vignale a risultare decisiva. Lainfattidi scollinare ha guadagnato un leggero margine di vantaggio che poi ha aumentato nel tratto in discesa e in quello pianeggiante che portava al traguardo di Lucca per conquistare il suo secondo successo stagionale e sicuramente il più bello della sua carriera. Ladelle inseguitrici l’emiliana Orsi quindi la veneta Rossignoli.