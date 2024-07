Bruna la donna transgender picchiata a Milano | vigile condannato a 10 mesi con rito abbreviato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Dieciconper «lesioni aggravate». È la condanna comminata a un agente della Polizia locale che a maggio del 2023 aveva colpito a calci e manganellate, ladi 43 anni, durante un fermo in zona Bocconi a. Lo ha deciso il gup diPatrizia Nobile, accogliendo la richiesta del pm Giancarla Serafini. Rinviati a giudizio, invece, gli altri due vigili per «lesioni e falso», e la stessa 43enne, a sua volta accusata di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione della propria identità e ricettazione. Mentre altrettanti agenti, scrive la Repubblica, accusati soltanto di falso per la relazione redatta in meall’intervento, sono stati prosciolti «perché il fatto non costituisce reato».