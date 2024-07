Bonus colonnine | come e quando fare richiesta per l’incentivo sull’installazione delle ricariche elettriche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Da mezzogiorno di lunedì, 8 luglio, sarà possibile prenotare il «», ovveroprevisto dal Dpcm 4 agosto 2022 destinato ai chi vuole installare una ricarica elettrica presso la propria abitazione. Il ministeroImprese e del Made in Italy ha pubblicato il promemoria sul proprio sito istituzionale, ricordando che l’accesso sull’apposita piattaforma informatica è consentito a persone fisiche residenti in Italia e condomìni rappresentati dall’amministratore pro-tempore o da un condomino delegato. La somma massima erogabile a ogni richiedente ammonta a 1.500 euro per i privati e sale fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. Le risorse stanziate per la misura sono pari a 20 milioni di euro nel 2024.