Base Seveso rivoluzione tra i pali Il mister punta sull’esperienza

(Di sabato 6 luglio 2024) Due portieri nuovi alla. Scelta drastica per quanto riguarda gli estremi difensori della squadra affidata ad Alessandro Giallonardo. Salutati Marco Porro (approdato alla AC Lissone), titolarissimo l’anno scorso, e il suo vice Simone Glionna, la società, in rigoroso ordine alfabetico su Antonio Iuliano e Cristiano Ragone. Partirà con i “galloni“ di numero quasi certamente il secondo, in virtù dei suoi trascorsi decisamente più importanti. Classe 1998 di Carate Brianza, già portiere della Primavera del Novara, ha giocato in serie D a Messina, Santarcangelo, Legnano, Vis Nova e Folgore Caratese totalizzando oltre 70 presenze nel primo campionato dilettantistico. Nell’ultima stagione era in Eccellenza al Verbano. Meno prestigiosa la carriera di Iuliano, un anno più vecchio, che dal gennaio del 2022 era alla Vibe Ronchese in Promozione, prima ancora al Cologno Monzese.