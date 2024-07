Arena Flegrea il nuovo calendario della rassegna teatrale a settembre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiprogrammati agli spettacoli, Quadrifoglio in, inizialmente previsti a luglio. Di seguito ilaggiornatodel “comico” in programma presso l’Mostra d’Oltremare di Napoli. Mercoledì 11ore 21 Paolo Caiazzo in “Mi faccio la festa pazzianne e ridendo so’ passati 30 anni.” Mercoledì 18ore 21 Biagio Izzo in “Esseoesse” Sabato 21ore 21 (NUOVA DATA) Massimiliano Gallo in “Stasera punto e capo and friends e la festa continua” Inizialmente previsto il 10 luglio Sabato 28ore 21 (NUOVA DATA) Francesco Cicchella in “Bis il gran finale” Inizialmente previsto il 17 luglio I biglietti precedentemente acquistati per le date di luglio restano validi per le nuove date.