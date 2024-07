André Drege morto in gara | tragedia al Giro d’Austria il ciclismo piange ancora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)ha tragicamente perso la vita durante la quarta tappa del. Il ciclista norvegese è caduto durante la discesa del Grossglockner e il suo cuore ha purtroppo smesso di battere. Il 25enne del Team Coop-Repsol (squadra di livello Continental) era un valido velocista ed era in predicato di passare professionista nella prossima stagione con i colori del Team Jayco AlUla. Lo scandinavo si era messo in mostra nel corso di questa stagione vincendo quattro gare minori in Grecia, la tappa d’apertura del Circuit des Ardennes e la frazione di chiusura del Tour de Loir et Cher. Il mondo delè stato nuovamente funestato da un lutto, lo scorso anno ci aveva lasciato Gino Maeder aldi Svizzera. La frazione era stata vinta da Filippo Ganna con un attacco a 400 metri dall’arrivo in salita e Diego Ulissi aveva difeso la maglia di leader della classifica generale (gli atleti non sapevano dell’incidente occorso al collega), ma le notizie sportive passano decisamente in secondo piano dopo la triste scomparsa di un giovane ragazzo.