Abusi su una bimba di sette anni | in carcere padre di un’amichetta

(Di sabato 6 luglio 2024) Ravenna, 6 luglio 2024 – Un abuso sessuale sull’amichetta di solidella figlia. E poi diverse foto intime scattate a un’altra amichetta. E ancora tante immagini scaricate dal web, di natura pedo-pornografica, che ritraggono bimbi anche in età infantile. Accuse, quelle formulate dalla procura, che sono costate la custodia cautelare ina un ultracinquantenne di Ravenna. L’uomo è finito dentro lunedì scorso in esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip Corrado Schiaretti su richiesta del pm Lucrezia Ciriello alla luce degli elementi raccolti dalla polizia. Nell’interrogatorio di garanzia di ieri mattina, ha negato ogni abuso sullae ha aggiunto che le foto le aveva fatte per sbaglio e le aveva cancellate. La difesa - avvocato Serafino Tabanelli - ha già annunciato che farà ricorso al tribunale del Riesame di Bologna.