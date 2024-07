A Livorno c' è una bottega che prepara i frati le ciambelle fritte dolci

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 luglio 2024) Non potete sbagliare, il profumo vi guiderà in questa piccola friggitoria nel cuore di: il Frataio, da più di 100 anni, ogni giorno adsce i palati di tante persone.col buco, iappunto, fritti al momento e passati nello zucchero da gustare caldi. Era il 1920 quando la famiglia Deri aprì la, nel ’43 arrivò Luigi Esposito, che cominciò a far innamorare i livornesi dei tipici. Da allora, l'insegna di piazza Cavallotti ha continuato a friggere senza sosta, regalando morsi di grande gusto a tutti i passanti. Cosa sono ilivornesi Non sono un prodotto tipico del territorio, o meglio, non solo: difritti se ne trovano un po' in tutta Italia, ma ormai isono diventati il simbolo dolce della città, il peccato di gola a cui nessuno sa resistere.