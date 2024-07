Volley Serie B1 femminile Rivoluzione a Campagnola | ingaggiate otto giocatrici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Praticamente una, come spesso fanno le squadre die così la nuova OSGB, Tirabassi e Vezzali, cambia quasi completamente organico in vista del prossimo campionato diB1. Nel più recente non ha fatto male, ma le ambizioni sono superiori: l’idea è quella di stare nelle zone alte della classifica e per questo la società ha cercatogiovani, ma già con esperienza. In ogni caso ci sono anche sei confermate, Greta Frignani, Micole Maghenzani, Chiara Muzi, Licia Caramaschi e le sorelle Maddalena e Ludovica Bonato. La perla delle new entry è chiaramente l’allenatore in seconda Tai Aguero, l’ex azzurra e nazionale cubana che da giocatrice ha vinto di tutto e di più, tra europei, mondiali e olimpiadi. Fornirà la sua preziosa esperienza al primo allenatore Luciano Molinari, altra novità della nuova stagione.