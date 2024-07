Usa 168 grandi finanziatori chiedono a Biden di ritirarsi | l’iniziativa dopo il dibattito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un gruppo composto da 168 fra manager, attivisti echiede a Joedi ritirare la sua candidatura alle elezioni presidenziali di novembre. “Chiediamo rispettosamente il ritiro della candidatura per il bene della nostra democrazia e del nostro paese”, si legge nella lettera inviata alla Casa Bianca e riportata dal Washington Post.Leggi anche: Caso Bozzoli, la compagna Antonella Colossi e il figlio in Italia: la donna interrogata L’appello è stato organizzato dal Leadership Now Project, un’ associazione fondata nel 2018 in risposta ai crescenti timori per le minacce alla democrazia. Fra i 168 firmatari ci sono Christy Walton, la nuora del fondatore di Walmart, il miliardario investitore Mike Novogratz e il professore di Harvard Lawrence Lessing.