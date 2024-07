Una traversata da Guinness | lo slackliner Jaan Roose sospeso sopra lo stretto di Messina per 3646 metri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vedere lodida una prospettiva inedita. A oltre 260di altezza rispetto al livello del mare. Dopo aver stabilito e frantumato diversi record mondiali, loestonevuole spingersi oltre, per compiere un’impresa che non è ancora riuscita a nessuno. L’atleta Red Bull, infatti, vuole far registrare lapiù lunga nella storia dello slackline, pari a: l’attuale record – realizzato tra le cime del Mont Dorè in Francia – è di 2710. Oltre 30 campi di calcio e più di 9 giri della pista d’atletica Jaalenvuole riscrivere la storia. Il funambolo estone attraverserà lo spazio che separa la Calabria dalla Sicilia camminando (o meglio, fluttuando) su una corda con uno spessore pari a 1,9 centri: 6 milliin meno rispetto alla larghezza originaria.