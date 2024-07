The Family anticipazioni dall’8 al 12 luglio della nuova soap di Canale 5 | Aslan e Devin ostacolati da Hulya

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Theè pronta ad arricchire il pomeriggio estivo di5. Laturca prenderà il via lunedì 8e ci terrà compagnia nel daytimerete ammiraglia Mediaset con episodi che andranno in onda dalle 14:45 alle 15:45 circa. Cosa accadrà nella prima settimana di programmazione? Scopriamo insieme leal 12di Aile (questo il titolo originaleserie turca). The, trameal 12Le prime immaginiserie turca di5 ci mostreranno la festa di compleanno di Yusuf, alla quale parteciperanno i Soykan. Avremmo così modo di conoscere subito una delle famiglie criminali più temute di Istanbul,quale farà parte anche. Quest’ultimo non sarà mai mancato fino a quel momento a questo tipo di eventi, ma stavolta le cose andranno diversamente.