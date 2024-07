Ternana contratto prolungato a De Boer Casertana primo ostacolo in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Questione di feeling con il progetto, ma anche contrattuale. Laha in rosa vari elementi d’esperienza che possono rappresentare una valida base per l’immediata riscossa. Il problema è che le cifre e la durata dell’ingaggio vanno rimodulati per tutti loro. Il diesse Stefano Capozucca vi sta lavorando e sullo sfondo resta il chiaro concetto espresso dal tecnico Ignazio Abate nella conferenza di presentazione, ovvero: "Chi ha il minimo dubbio non credo debba restare". Sulla conferma di Capuano c’è sempre stata certezza da parte di Capozucca. Buone chance per Bogdan (rientrato dall’Ascoli) e Luperini, possibile trattativa con Dionisi. Nella rimodulazione contrattuale si starebbero avvicinando richiesta e offerta per Casasola e Martella (rientrato dalla Feralpisalò).