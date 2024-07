Sovraffollamento carceri e decreto Nordio Rubano incontra il direttore Marcello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVisita ispettiva questa mattina del deputato di Forza Italia Francesco Mariapresso la Casa Circondariale di Benevento dove hato ilGianfranco. L’esponente di FI ha anche raggiunto gli uffici della Questura di via De Caro ove ha avuto un colloquio con il Questore Giovanni Trabunella. Per la prima parte della giornata al centro dell’attenzione ovviamente il problema del, della carenza del personale di Polizia Penitenziaria e della gestione della popolazione ristretta, ma se ildel Carcereha preferito non rilasciare commenti, il deputato ha voluto sottolineare di aver voluto manifestare solidarietà al personale di vigilanza dopo l’aggressione a due poliziotte come denunciato dal sindacato Sappe.