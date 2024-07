Sapete cosa vuol dire? Adani in tribuna per Spagna-Germania | fuori controllo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un altro iconico Lele, unvirale destinato a scatenare il dibattito (e gli sfottò) dei tifosi di calcio sui social. Il più noto commentatore e opinion maker di questi ultimi anni, ex sodale di Bobo Vieri nella BoboTv (prima della chiacchieratissima, polemica rottura e della fuga insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola) è ina Stoccarda, sugli spalti della Mercedes Benz Arena, per assistere al quarto di finale extra lusso di questi Europei tra i padroni di casa dellae la. Di fatto, come suggerito da molti, una finale anticipata per blasone e per qualità espressa dalle due squadre. Dal punto di vista del gioco e delle individualità, infatti, gli uomini guidati da Nagelsmann hanno messo in mostra un bel mix di solidità, innovazione tattica, esperienza e freschezza, mettendo in risalto il talento cristallino di Jamaal Musiala.