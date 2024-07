Sanità | successo per il corso di formazione in Aoup sulla gestione del trauma maggiore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pisa, 5 luglio 2024 – Nei giorni scorsi si è tenuta nel Centro di simulazione medica dell’la prima delle quattro edizioni in programma deldal titolo: “Ladel ‘’ dal territorio all'Ospedale”, realizzato nell'ambito delle attività formative promosse dalla Rete regionale diin simulazione (coordinata da Marzia Raffaelli –) in partnership con il Centro diin simulazione di Carrara dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (referenti scientifici Alda Mazzei e Patrizia Vannucci, direttrici rispettivamente dei Centri di simulazione medicae Atno). Il, rivolto a medici e infermieri delle due aziende e articolato in 8 edizioni (4 ine 4 in Atno) di due giornate ciascuna, ha lo scopo di omogeneizzare il perassistenziale dal territorio al trasporto in Ospedale, sino all’attivazione delTeam in sala di emergenza.