San Pietro in Bevagna | persa in spiaggia dodicenne ritrovata dai carabinieri Mercoledì

(Di venerdì 5 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Intorno alle 13:00 del 3 luglio la Centrale Operativa della Compagnia di Manduria riceve, tramite il 112 NUE, una telefonata da parte di una madre in preda ad un forte stato di agitazione che racconta all’operatore di aver perso di vista, in un attimo di distrazione, la propria figlia di 12 anni con la quale si era recata quella mattina ina Saninper trascorrere una giornata al mare. Nonostante l’avesse cercata dappertutto anche con l’aiuto dei bagnini di un lido vicino, la donna non era riuscita a ritrovare la ragazzina da nessuna parte, quasi fosse sparita nel nulla. Mentre viene attivato il piano di ricerca per le persone scomparse,della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria e della Stazione di Manduria raggiungono immediatamente il luogo da dove la ragazzina si sarebbe allontanata per ottenere più dettagli possibili e iniziare una prima ricognizione dell’area.