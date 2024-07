Regolamento Spagna-Germania | cosa succede in caso di pareggio Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildi, match valevole per i quarti di finale di, manifestazione continentale in corso di svolgimento in. La Furie Rosse allenate dal ct Luis De La Fuente vogliono proseguire nel loro cammino netto conquistando la quinta vittoria consecutiva contro i padroni di casa. I ragazzi di Julian Nagelsmann, dal loro canto, cercheranno di sfruttare al massimo il fattore campo per raggiungere la semifinale del torneo., ilIldiprevede che, indial termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre disputino i tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Qualora la situazione di parità persistesse ulteriormente, si procederebbe con i calci di rigore: cinque conclusioni per parte e prosecuzione ad oltranza con il punteggio in parità.