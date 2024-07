Piano Mattei il Paese risponde

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Eni in Kenya, l’Enel in Marocco, Terna in Tunisia, Snam in Algeria, le Ferrovie in Eritrea, Sparkle in Sudafrica Sono tanti gli esempi di attività concrete, investimenti, che le grandi società italiane stanno realizzando nei paesi nel Nuovo Continente apportando conoscenza competenza e tecnologia. Così tanti che non è possibile raccontarli tutti. Quello che conta, ciò che importa, è che il quadro degli accordi è sempre più largo e che il nostrosi stia ritagliando un ruolo da protagonista. È questa la fotografia venuta fuori dal convegno su Global Gateway eorganizzato dalle fondazioni Merita e Matching Energies che fanno rispettivamente capo a Claudio De Vincenti e Marco Zigon. Tutti i rappresentanti delle realtà invitate al confronto hanno confermato il momento propizio che stiamo vivendo e hanno rassicurato sulle azioni poste in campo per passare dalle parole ai fatti dando corpo allo spirito che anima alcuni tra i più promettenti progetti di marca europea.