Perché le boy band degli anni Novanta sono più vive che mai

(Di venerdì 5 luglio 2024) Gli, se da un latostati segnati dall’avvento del grunge e dal successo mainstream del rap, dall’altro hanno visto il trionfo delle boy, gruppi formati da quattro-cinque cantanti, generalmente di bell’aspetto per far breccia nei cuori delle adolescenti, che cantavano orecchiabili brani pop-dance sapientemente cuciti addosso da abili produttori per sbancare le classifiche. Un po’ come avviene nel calcio, il pubblico si è diviso in vere e proprie fazioni tra i sostenitori dei Blue, dei Backstreet Boys,*NSYNC e dei Take That. Considerati dalla critica come un fenomeno prettamente commerciale, effimero e passeggero, destinato a durare non più di un lustro, in realtà i gruppi pop di quel periodo si stanno prendendo, negli ultimi, una clamorosa rivincita grazie all'intatto successo dei loro tour, cheancora oggi affollatissimi di fan.