Meloni sull’eliminazione dell’Italia a Euro 2024 | Ho visto tesi autoassolutorie che mi preoccupano

(Di venerdì 5 luglio 2024) «Sono molto delusa come tutti gli italiani», così Giorgia, presidente del Consiglio, ha commentato a Dritto e Rovescio, programma televisivo di Rete4, l’eliminazionedi Spalletti da. «Di delusioni con la nazionale, tolta la parendegli ultimipei, ne abbiamo avute. Non sono un’esperta di calcio, non posso dare consigli, ma quando le cose vanno così bisogna interrogarci se qualcosa va male nel sistema: hoche mi». Così la premierha continuato la sua analisi che assomiglia molto a quella condotta da Abodi, ministro dello sport. Abodi aveva anticipato: «Qualcuno deve assumersi la responsabilità» Al Foglio il ministro dello sport aveva detto: «È evidente che qualcosa non ha funzionato tra Spalletti, team, giocatori».