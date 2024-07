Liverpool Slot | Grandi responsabilità ma ho ereditato una squadra con cultura vincente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Quando Klopp è arrivato ha detto che era uno normale, ma ciò che lo ha reso speciale è l’impressione che ha lasciato dietro di sé. Sì, ci sonoda riempire, ma puoi anche vedere la cosa come se avessiunache ha unail passato ha dimostrato che c’è la possibilità di vincere qualche trofeo”. Arneparla così ai giornalisti nella sua prima conferenza stampa da allenatore del. “È una collaborazione ci sono molte più persone che possono portare la loro opinione. Questo è il modo in cui ho lavorato negli ultimi anni e mi piace lavorare in questo modo, a dire il vero”, ha detto. “Mi sento fortunato ad arrivare in un club dove normalmente non vengono effettuati molti trasferimenti Mi aspetto (dalla dirigenza) di trattenere la maggior parte dei nostri giocatori.